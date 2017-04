L’Alchimista: cena di beneficenza per finanziare il progetto “Banco della Cancelleria“

By

Appuntamento per una cena di beneficenza a base di pesce martedì 25 aprile 2017 presso L’Alchimista, in Via Mario Mantini 19 a Pescara.

Sarà una cena evento dove l’incasso (defalcato delle spese di approvvigionamento delle materie prime) sarà devoluto in beneficenza per il “Banco della Cancelleria“, progetto ideato per sostenere le famiglie meno abbienti nelle spese scolastiche e permettere a tutti i bambini di andare a scuola con un corredo scolastico completo e adeguato.

Per maggiori info: http://negoziosolidarieta.mondoraro.org/prodotto/cena-di-beneficenza-a-base-di-pesce-25-aprile-2017/