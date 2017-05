Un Re allo sbando (dvd)

Un film di Jessica Woodworth, Peter Brosens con Peter Van den Begin, Bruno Georis, Lucie Debay, Titus de Voogdt, Pieter van der Houwen



DAL 18 MAGGIO 2017 A NOLEGGIO IN DVD e VOD E DAL 15 GIUGNO IN VENDITA

UN RE ALLO SBANDO (King of the Belgians) è un road movie che ha per protagonista un re apatico che, travolto da una serie di eventi inaspettati, si trova per la prima volta a fare i conti con il mondo reale. Re Nicolas III è una persona sola, che ha la netta sensazione di vivere una vita non sua. Insieme a un regista inglese, Duncan Lloyd, incaricato dal Palazzo di ravvivare l’alquanto ingrigita immagine della monarchia, parte per una visita di Stato a Istanbul.

Proprio nel mezzo del soggiorno in Turchia arriva la notizia che la Vallonia, la parte meridionale del Belgio, ha dichiarato l’indipendenza. Il re non si perde d’animo e decide di rientrare immediatamente in patria per salvare il proprio regno. Ma si scatena una tempesta solare che mette fuori uso le comunicazioni e il traffico aereo. Nicolas III non ha però nessuna intenzione di aspettare che la tempesta finisca e grazie a un folle piano riesce a eludere la sicurezza turca e a varcare il confine via terra. È così che ha inizio questa odissea attraverso i Balcani carica d’imprevisti, incontri inaspettati e momenti di pura euforia, che rappresentano una straordinaria occasione di rinascita e libertà per il re.

DATI TECNICI E CONTENUTI SPECIALI DVD:

Durata film 94 minuti

Formato video 1.85 : 1

Audio ITA: Dolby Digital 5.1 / Originale Dolby Digital 5.1

Visto Censura n° 111776 del 02/02/17 – Per tutti

Uscita cinema 9/02/2017

Extra Trailer, Photogallery, Scene tagliate

Distribuito in Home Video da Rai Cinema

01 Distribution Home-Video