Titolo originale: The Space Between

Durata: 98′

Regia: Ruth Borgobello

Cast: Flavio Parenti, Maeve Dermody, Lino Guanciale, Fulvio Falzarano, Giancarlo Previati, Marco Leonardi, Patricia Mason, Elettra Dallimore Mallaby, Alberto Torquati, Antonietta Bello

Produzione: Ideacinema, Mondo Studio Films

Distribuzione: Istituto Luce

Marco è un ex chef, dotato di vero talento, che alcune pieghe di vita e familiari hanno portato a rinunciare alle proprie reali aspirazioni. Una sera durante una cena, conosce Audrey, una ristoratrice australiana. Innamoratasi della cucina di Marco, Audrey gli o8re un lavoro in Australia. Ma Marco non ha lo spirito per accettare. Un tragico evento e l’incontro con Olivia, una ragazza australiana a8ascinante e piena di vita, gli aprono gli occhi sul futuro. Tra campagne punteggiate di vigneti, frastagliati paesaggi di montagna e il blu elettrico dell’Adriatico, questi due personaggi così diversi si trovano l’un l’altra, proprio nel momento in cui le rispettive vite stanno per cambiare per sempre.