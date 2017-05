Titolo originale: Ciao Amore, Vado a Combattere

Conosciuto anche come: Goodbye Darling, I’m Off To Fight

Durata: 74′

Regia: Simone Manetti

Cast: Chantal Ughi, Adam Ausa, Andrew Robert Thomson, Srey Pao, Anissa Meksen, Benoit Mateu, P’jung Jing, Sing, Deni And The Sheriff, Anna Maria Terlizzese Ughi, Pier Maria Ughi

Produzione: Meproducodasolo

Distribuzione: I Wonder Pictures

È stata una modella. È stata un’attrice. Ora è una combattente.

New York, 2008. Dopo una dolorosa rottura con il suo fidanzato, Chantal scopre che l’arte marziale della Thai Boxe è l’unico modo per sfogare la sua rabbia. Vola in Thailandia per alcune settimane, alla ricerca di una via di fuga da quella sofferenza, ma le settimane si trasformano in anni, durante i quali Chantal dai piccoli ring della periferia di Chiang Mai, arriva a combattere sui ring più importanti della Thailandia e del mondo, vince quattro titoli mondiali e sembra finalmente ritrovare se stessa. Presto si accorge che i demoni del suo passato non erano svaniti, ma era solamente riuscita a nasconderli per alcuni anni. Oggi, a un anno dal suo ritiro, ha deciso di tornare in Thailandia per riconquistare la cintura di campionessa del mondo; ma questa volta, per vincere veramente, dovrà affrontare i fantasmi della suo passato.