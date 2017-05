Titolo originale: The Boss Baby

Regia: Tom McGrath

Sito ufficiale: www.dreamworksanimation.com

Sito italiano: www.babybossfilm.it

Cast (voci originali): Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire, Miles Christopher Bakshi, James McGrath, Conrad Vernon, ViviAnn Yee, Eric Bell Jr.

Produzione: DreamWorks Animation

Distribuzione: 20th Century Fox

Baby Boss, il nuovo bebè, arriva a casa di Tim in taxi, indossa giacca e cravatta e ha in mano una ventiquattrore. La rivalità tra i due fratelli verrà superata nel momento in cui Tim scopre che Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e che solo lui potrà aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in un’avventura stravagante e, per riuscire a sventare un complotto ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e bambini.