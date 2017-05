Titolo originale: Tutti a Casa – Inside Movimento 5 Stelle

Durata: 100′

Regia: Lise Birk Pedersen

Cast: Beppe Grillo

Produzione: Magic Hour Films

Distribuzione: Wanted

Uno sguardo “non italiano” e inedito sulle fasi più controverse del Movimento 5 Stelle e sulle difficoltà nell’organizzare forme di democrazia diretta. E` davvero la soluzione per ridare il Potere al Popolo? Il Movimento 5 Stelle ha promesso di mandare a casa la vecchia classe politica e di restituire il potere al popolo, attraverso una nuova forma di democrazia partecipativa via web. Il Movimento ha ottenuto uno stupefacente 25% di voti alle ultime elezioni politiche, ma cosa accade quando 163 per- sone comuni entrano in Parlamento e devono trasformare slogan elettorali e idee politiche in azioni parlamentari? Coerenza e politica possono convivere? L’uso degli strumenti web da parte di Beppe Grillo sono una vera restituzione della democrazia al popolo, oppure sono l’espressione di un carattere dittatoriale? La regista di Tutti a casa ha avuto accesso esclusivo ai dietro le quinte dei piu` importanti momenti-chiave della storia del Movimento, mettendo soprattutto in luce le contraddizioni e le ombre dietro alle epu- razioni e alle fratture consumate all’interno del Parlamento. Ma il documentario mostra anche la trasformazione degli equilibri tra potere e comunita` civile, analizzando i semi di quel Populismo che rischia di dilagare tra le democrazie occidentali.