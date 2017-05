By

Titolo originale: Whitney: Can I Be Me

Durata: 90′

Regia: Nick Broomfield, Rudi Dolezal

Sito italiano: www.eventowhitney.it

Cast: Whitney Houston

Produzione: Lafayette Films, Passion Pictures, Showtime Networks

Distribuzione: Eagle Pictures

Cinque anni dopo la morte della celebre cantante, con Whitney scopriremo i lati nascosti di questa donna, fortissima e magnetica sul palco, ma fragile nell’anima. Il documentario, commissionato dalla BBC, è stato affidato alla regia di Nick Broomfield, autore di successo, già apprezzatissimo per il pregevole documentario su Kurt Cobain. Composto da scene di vita quotidiana, interviste a colleghi ed amici e spezzoni dei più bei concerti, Whitney ci mostra com’è nata una delle stelle più luminose della musica mondiale e come si sia, lentamente, spenta in un epilogo tragico e drammatico.