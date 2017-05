Titolo originale: Madeleine

Durata: 92′

Regia: Lorenzo Ceva Valla, Mario Garofalo

Sito ufficiale: www.madeleinethemovie.wixsite.com/madeleine

Cast: Chloé Thill, Adèle Zaglia, Marco Cacciola, Adriana De Guilmi, Luigi Scala, Carlo Ponta

Produzione: Ainom Films, AmegO Film

Distribuzione: Obiettivo cinema

Madeleine è una bambina italo-francese che insieme a sua sorella Sophie, di poco più grande, passa la sua estate a casa della nonna in una cascina di campagna del Nord Italia. I loro genitori sono separati. Il papà vive a Torino, ma il suo lavoro gli impedisce di spendere il proprio tempo con loro, mentre la mamma francese è in vacanza con il suo nuovo fidanzato. E’ la nonna così a doversi occupare di loro. Madeleine passa i suoi giorni in campagna fra il forte desiderio di stare con il padre e la spensieratezza della ricerca di un pavone di cui sente solo il canto, ma di cui non riesce mai a vedere l’aspetto. Un giorno la nonna si sente male. Le ragazze preoccupate chiamano un dottore che però si dimostra essere più interessato a Sophie che alle condizioni critiche della nonna. Gli eventi precipitano e Madeleine, per proteggere sua sorella, spinge il dottore giù da una scala. Spaventate, temendo di averlo ucciso, le due sorelle scappano alla ricerca del padre. E solo dopo averlo trovato, oltre a cercare di capire cos’è davvero successo al dottore e alla nonna, capiranno che la loro famiglia, ormai divisa, ha molte questioni in sospeso da risolvere.