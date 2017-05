Titolo originale: Sole cuore amore

Durata: 113′

Regia: Daniele Vicari

Cast: Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Eva Grieco, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi

Produzione: Fandango, Rai Cinema

Distribuzione: Koch Media

Storia di sorellanza e solidarietà tra due donne, Eli e Vale, che hanno fatto scelte opposte nella vita. La prima ha poco più di trent’anni, un marito e quattro figli. Vive in una cittadina in provincia di Roma e ogni giorno impiega molto tempo per andare a lavorare in città. Deve fare questa vita perché suo marito ha perso il lavoro. Nonostante la vita dura, Eli non perde mai la gioia di vivere. Vale, stessa età, è una danzatrice e dedica la sua vita all’espressione artistica, è sola e non deve rendere conto a nessuno. A volte, durante il giorno, Vale prende con sé i bambini di Eli e li porta fuori, oppure li aiuta a fare i compiti. Ma l’amore e il desiderio di vivere non possono bastare a lenire la fatica di cui si carica Eli.