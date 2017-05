Insospettabili sospetti

Titolo originale: Going In Style

Durata: 96′

Regia: Zach Braff

Sito ufficiale: www.goinginstylemovie.com

Cast: Joey King, Morgan Freeman, Ann-Margret, Michael Caine, Christopher Lloyd, Matt Dillon, Alan Arkin, Maria Dizzia, John Ortiz, Siobhan Fallon Hogan, Josh Pais

Produzione: Metro-Goldwyn-Mayer, New Line Cinema, Warner Bros.

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidino di abbandonare per la prima volta la retta via quando vedono i loro fondi pensione andare in fumo. Furiosi per non poter pagare i conti e preoccupati per il futuro delle loro famiglie, decidono di vendicarsi della banca che si è dileguata con i loro soldi.