Qualcosa di troppo

Avete mai pensato a come sarebbe mettersi nei panni di una persona dell’altro sesso, anche solo per un giorno? Jeanne sicuramente no. Fresca di divorzio, lontano dai suoi figli una settimana su due, Jeanne non vuole più sentire parlare di uomini. Ma un bel giorno, la sua vita prende una svolta totalmente inaspettata: a prima vista non sembra essere cambiato nulla in lei… ad eccezione di un piccolo dettaglio!

Titolo originale: Si j’étais un homme

Durata: 98′

Regia: Audrey Dana

Cast: Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Belaïdi, Antoine Gouy, Jonathan Louis

Produzione: Curiosa Films, Moana Films, TF1 Films Production, Versus Production, Proximus

Distribuzione: Adler Entertainment