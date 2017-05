Interpretato magistralmente da Luis Fernandez, Tamara, storia-verità della parlamentare Venezuelana Tamara Adrian, con 9 candidature vince tre statuette (Regia, Recitazione Maschile e Musica). Arrivano dagli States e dal Venezuela la regista e il cast del film che avrà la sua anteprima europea all’Anteo, Mercoledì 17 maggio, così mentre Cannes apre la mostra su la Croisette, anche Milano rimane in tema e avrà il suo red carpet in quello che presto sarà

il palazzo del cinema meneghino.

Il film, co-produzione venezuelana-francese, viene diretto abilmente da Elia K. Schneider con sensibilità, attenzione psicologica e raffinatezze cinematografiche che rendono i momenti chiave del racconto pregnanti di una verità di grandissimo impatto. Rimasto nelle sale venezuelane per più di 13 settimane, Tamara rivela una storia intensa e personale che già fa pensare al film selezionato dal Venezuela per correre come Miglior Film Straniero alla candidatura dei Golden Globes e agl’Oscar 2018.

Un avvocato di successo, con moglie e due bambini, viene finalmente a patti con il suo passato e il suo sentimento più recondito: diventare una donna. Comincia un viaggio dove i suoi bisogni e le sue azioni metteranno la sua vita familiare a rischio e alla fine lo porteranno a prendere la decisione che cambierà la sua vita per sempre. Il bisogno di uscire dal proprio corpo, per entrare in quella che Tamara sente la sua vera identità, la porterà ad intraprendere un viaggio di sentimenti profondi per cambiare sesso.

La vera storia di Tamara Adrian, parlamentare Venezuelana e attivista internazionale per i diritti umani, corre già per candidarsi ai Golden Globes e agli Oscar 2018.

CAST:

Luis Fernandez, Prakriti Maduro

TROUPE:

Creative Producer: Joseph Novoa

Director: Elia K. Schneider

Writers: Fernando Butazzoni, Elia K. Schneider

Editors: Christian Alexander, Joseph Novoa

Composer/Music: Osvaldo Montes

Cinematographer: Petr Cikhart

Production designer: Yvo Hernandez