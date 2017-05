Un produttore italiano ed il suo assistente si aggirano per l’Europa in cerca di fondi per finanziare un progetto cinematografico che racconta la vita e le opere di quattro veri artisti di arte contemporanea: l’americano Mark Kostabi, il polacco Krzysztof Bednarsky, il cinese H.H. Lim ed il danese Thorsten Kirchhoff. Ai quattro protagonisti,tutti innamorati dell’Italia e con casa a Roma, oltre che nel loro paese d’origine, nel frattempo capiteranno vicende ed avventure che hanno spesso dell’incredibile e che sfociano molto spesso nella commedia. Lo scultore polacco sarà contattato dalla vedova di un camorrista napoletano che pretende, sulla tomba del marito appena defunto, la stessa statua che l’artista dedicò al regista Kieslowski nel cimitero di Varsavia con minacce e offerte di cifre vertiginose. Il video-artista danese si mette in viaggio dopo la telefonata di un improbabile idraulico che è sicuro di aver individuato una perdita d’acqua nella sua installazione permanente esposta alla Certosa di Padula rappresentante un bagno pubblico (in realtà il rumore dell’acqua che scorre non è altro che una registrazione sonora parte integrante dell’opera). L’uomo è pronto a smontarla e sostituirne le mattonelle e l’artista si precipita a fermarlo in un viaggio che percorre una Italia del sud poco conosciuta, quella dei fantasmi e dei misteri. Il pittore americano, colpito dalla notizia dell’incendio doloso della città della scienza di Napoli parte con la sua opera dedicata a Sophia Loren che ritrae lo sguardo intenso del volto dell’Attrice per collocarlo sulle macerie del prestigioso museo sorto a pochi metri dalla abitazione dove la grande starebbe i natali. L’artista cinese nota una donna di grande bellezza seduta ai tavolini dello storico Caffè Greco di Roma e comincia a seguirla attraversando i vari quartieri della città dal centro alla estrema periferia. I soldiper il film intanto sono stati trovati la pellicola è stata girata: durante la conferenza stampa del film la scoperta di un spiazzante realtà.

Titolo originale: My Italy

Durata: 90′

Regia: Bruno Colella

Sito ufficiale: www.myitalyfilm.it

Cast: Krzysztof M. Bednarski, Mark Kostabi, Thorsten Kirchoff, H.H.Lim, Achille Bonito Oliva, Jerzy Stuhr, Rocco Papaleo, Nino Frassica, Lina Sastri, Luisa Ranieri, Piera Degli Esposti, Edoardo Bennato

Produzione: Mediterranea, Running Rabbit Films

Distribuzione: Mediterranea