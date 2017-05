La notte che mia madre ammazzò mio padre

Succede tutto in una notte. Con i figli via di casa per una gita, Isabel si propone di organizzare la cena di lavoro che suo marito Angel e la sua ex moglie Susana hanno in agenda con un famoso attore argentino: lo vogliono convincere a essere il protagonista del loro prossimo film, un giallo scritto dallo stesso Angel. A quel punto mancherebbe solo la coprotagonista e Isabel, attrice in cerca di una parte, sente che quella è la sua occasione per convincere tutti quanti. Ma nel bel mezzo della serata fa capolino lo stralunato ex di Isabel che ha urgente bisogno di parlarle…

Titolo originale: La noche que mi madre mató a mi padre

Durata: 93′

Regia: Inés París

Cast: Belén Rueda, Eduard Fernández, Fele Martínez, Diego Peretti, Patricia Montero, Maria Pujalte

Produzione: La Noche Movie A.I.E., Sangam Films, Post Eng Producciones

Distribuzione: EXIT Media