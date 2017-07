CINEMA BOOM: rassegna cinematografica anni ’50-’70

Prosegue fino a settembre Stabilimento Estivo BASE: un ricco programma di serate musicali non-stop, cinema all’aperto, workshop e cibo di strada con un ampio calendario di appuntamenti che animerà l’estate milanese offrendo diversi eventi e attività a chi rimarrà in città anche durante i mesi di luglio e agosto.

A partire da giovedì 6 luglio – per ogni giovedì fino al 31 agosto – BASE e LongTake propongono CINEMA BOOM: una rassegna dedicata all’immaginario cinematografico anni ’50-’70, una serie di film da godere comodamente seduti nella lounge di BASE.

Tema portante della rassegna, l’Italia del boom e dello “sboom” economico, dagli anni ’50 fino alle inquietudini anni ’70, dal “neorealismo rosa” alla commedia all’italiana, passando per l’erotismo boccaccesco e le atmosfere buie del poliziottesco.

L’indagine riguarda una fase storica fondamentale per lo sviluppo della cultura pop di massa in Italia, gli anni della massificazione del loisir e della popolarizzazione dell’abitudine alle “ferie d’estate”, topos cinematografico cui una parte dell’indagine è dedicata.

Si parte il 6 luglio con la Milano brumosa vista attraverso il cinico sguardo del grande maestro del cinema di genere italiano Fernando Di Leo: Milano calibro 9, ovvero violenza, onore e vendetta, metafora calzante dei cosiddetti “anni di piombo”. Indimenticabili la sexy Barbara Bouchet e il protagonista Gastone Moschin. Dal poliziesco alle atmosfere torbide e peccaminose di Avere vent’anni (giovedì 13 Luglio) il passo è breve: un secondo appuntamento assolutamente di culto, con Di Leo di nuovo alla regia e la sensualissima coppia Gloria Guida/Lilli Carati come simbolo delle disillusioni post-sessantottine («Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita»). Si prosegue con l’umano degrado rappresentato da Sergio Citti in Casotto (giovedì 27 luglio), commedia corale dal retrogusto amaro con una memorabile galleria di borgatari che vanno e vengono all’interno di una cabina pubblica sulla spiaggia. Impossibile poi non farsi cullare dall’ironia e dal pudore del classico anni ’50 Domenica d’agosto (giovedì 3 agosto). Si prosegue poi con l’estate di una prostituta raccontata da Alberto Lattuada: falsità borghesi, malinconia ed erotismo latente, tutto questo è La spiaggia (giovedì 10 agosto). Arriva poi I mostri (giovedì 24 agosto), il film a episodi per eccellenza, un’autentica summa della commedia all’italiana firmata Dino Risi, il quale mette alla berlina il lato oscuro del progresso, dando vita a una parabola grottesca e amarissima. Semplicemente perfetti Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. Il gran finale sarà per Fiorina la vacca (giovedì 31 agosto), commedia “piccante” di ambientazione storica con Ornella Muti, Renzo Montagnani e Gastone Moschin.

Tra gli appuntamenti di stabilimento estivo BASE da non perdere c’è anche la serata JIVE ME TONIGHT – domenica 9 luglio, domenica 30 luglio e domenica 3 settembre – che trasformerà gli spazi dell’ex Ansaldo in una dancehall rockabilly con tanto di corner per acconciature pomp e trucco pin-up. (Ingresso gratuito)

PROGRAMMA CINEMA BOOM:

6 luglio, ore 21.00: Milano calibro 9

13 luglio, ore 21.00: Avere vent’anni

27 luglio, ore 21.00: Casotto

3 agosto, ore 21.00: Domenica d’agosto

10 agosto, ore 21.00: La Spiaggia

24 agosto, ore 21.00: I mostri

31 agosto, ore 21.00: Fiorina la vacca

Ingresso 3,00 euro

Informazioni e programma completo Stabilimento estivo BASE su:

www.base.milano.it

Orari di apertura

LO STABILIMENTO ESTIVO BASE è aperto tutti i giorni – escluso mercoledì 12 luglio (chiuso per sfilate) e la settimana dal 12 al 20 agosto – in questi orari: da domenica a giovedì: ore 09.00-01.00.

Venerdì e sabato (serata BASE ATOMIC) ore 09.00-03.00

Tutti i giorni in orari diurni dalle 09.00 alle 20.00: SALA STUDIO, stazione BIBLIOTECA e il programma di workshop campoBASE, per imparare nuovi tecniche, nuove arti, acquisire nuove abilità.