SummerFest e Village Night al Valdichiana Outlet Village

“Quella del Valdichiana Outlet Village sarà un’estate all’insegna della musica e dello spettacolo, grazie ad un programma di eventi che consentirà al Village di essere animato per tutto il periodo delle vacanze”. Sintetizza così gli eventi estivi della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), il Center Manager Riccardo Lucchetti. Il calendario è davvero fitto di appuntamenti, praticamente a cadenza settimanale: è già in corso il SummerFest, kermesse con 5 temi musicali per 50 giorni di animazione, esibizioni ed eventi, mentre il 2 settembre si terrà la 2^ edizione di Village Night che, da nord a sud, interesserà i 5 outlet in gestione Multi Outlet Management: le destinazioni della Land of Fashion Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano – Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet Village (Aiello del Friuli – Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) e Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana – Arezzo), si raccontano attraverso la musica con concerti gratuiti e l’enogastronomia d’eccellenza all’interno delle piazze dei cinque Village.

SummerFest

Fino al 6 agosto ogni settimana il Valdichiana Outlet Village cambierà pelle, per immergersi in diversi temi musicali: iniziando dal Jazz/Blues (25 giugno/8 luglio), per poi proseguire col Rockabilly (9/15 luglio), Hip-Pop (16/22 luglio) e Seventies (23 luglio/6 agosto). Cambiare pelle? Sì, perché per ogni tema musicale si terranno esposizioni, menù a tema della ristorazione, eventi musicali e d’intrattenimento che coivolgeranno i visitatori.

Sabato 8 luglio dalle 18 alle 21, sarà la volta de “L’orchestra Tuballoswing”, accompagnata da affascinanti ballerine che si ispirano alle Chorus Girls della Swing Era.

Sabato 15 luglio dalle 18 alle 21, show dei “Rock the Boogie”: concerto, ballerini e dj faranno ballare l’intero village.

Sabato 22 luglio dalle 18:30, performance artistica dei “Truly Design” e battle crew della BTS Academy

Per finire, sabato 05 agosto dalle 18 alle 21, gli “Umagroso” faranno fare un salto indietro nella musica degli anni 70

Village Night

È l’evento “corporate” delle 5 Land of Fashion, che scelgono di promuovere la tipicità dei loro territori e regalano ai visitatori serate all’insegna della musica e dei migliori vini, con la possibilità di shopping fino a tarda sera. Il palcoscenico del Valdichiana Outlet Village ospiterà il 2 settembre la musica e l’energia di Paolo Belli & Big Band in concerto. Accanto alle isole di degustazione delle eccellenze toscane, si affiancheranno le cantine più prestigiose di Strada del Vino Nobile di Montepulciano, per uno straordinario connubio di note e sapori. A partire dalle 18, Valdichiana Outlet Village ospiterà, in diverse isole, degustazioni dei più rinomati vini locali e birre artigianali, il tutto con l’intento di dare vita ad un vero e proprio percorso enogastronomico con un’offerta realizzata attraverso la collaborazione con operatori interni e Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese.

Alle 21.00, sul palco della piazza principale del Village, riflettori accesi su Paolo Belli & Big Band, “mentre – ricorda Lucchetti – i negozi rimarranno aperti fino alle 23.30 per lo shopping grandi firme a prezzi scontati”. Questa seconda edizione verrà impreziosita da un’ulteriore sorpresa: saranno presenti i Sonics, gruppo di acrobati ed illusionisti che animerà le vie del Village con la fantasia del “nouveau cirque”. Musica, buon cibo, divertimento e shopping, con lo scopo di trasportare i visitatori negli spazi nascosti, infiniti e meravigliosi, di un percorso guidato, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche che fanno della nostra regione una delle mete più ambite per gli amanti di cibo, vino, arte e cultura.

Le Village Night Land of Fashion

05/08 PALMANOVA OUTLET VILLAGE

SAMUELE BERSANI

26/08 MANTOVA OUTLET VILLAGE

PAOLA TURCI

02/09 VALDICHIANA OUTLET VILLAGE

Paolo Belli & Big Band

08/09 FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

ARISA, concerto acustico

23/09 PUGLIA OUTLET VILLAGE

TONY HADLEY (ex SPANDAU BALLET)

Land of Fashion

Il network si compone di 5 shopping destinations gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI), filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano – Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet VIllage (Aiello del Friuli – Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana – Arezzo). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori solo nel 2016, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village. principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori dai quali sono ospitate, territori chiave del panorama italiano.

Valdichiana Outlet Village

La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Outlet Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all’anno.