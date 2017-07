Gay Movie: Corpo Elétrico – Trailer Oficial

Elias ha ventritrè anni ed è appena arrivato a San Paolo. Qui trova impiego come designer in una fabbrica di abbigliamento ed intraprende una relazione aperta con un altro ragazzo. Man mano che stringe amicizia con i suoi colleghi, che appartengono a classi sociali inferiori alla sua, dimostra interesse per Fernando, un immigrato da poco trasferitosi dalla Guinea. Nonostante il lavoro richieda molto impegno, si lancia alla scoperta della vivace night life di San Paolo, divenendo il fulcro di un gruppo eterogeneo in cui sesso, amicizia e confidenze vengono scambiati con fluida disinvoltura. Un vortice di nuove conoscenze e frequentazioni, in cui le diversità di genere, di razza e d’appartenenza sociale non sono più un limite ma un punto di partenza. Ma non tutti la vedono come lui… Ritratto a tinte vivide del Brasile di oggi, tra gioia e saudade, tra spinte al rinnovamento e vecchie contraddizioni. Nella colonna sonora Rihanna fa la parte della leonessa con la hit Diamonds.

sceneggiatura

Marcelo Caetano, Gabriel Domingues, Hilton Lacerda

montaggio

Frederico Benevides

fotografia

Andrea Capella

scenografia

Maíra Mesquita, Flora Rebollo

suono

Lucas Coelho, Danilo Carvalho, Ruben Valdez

musica

Marcelo Caetano, Ricardo Vincenzo

interpreti

Kelner Macêdo, Lucas Andrade, Welket Bungué, Ronaldo Serruya, Ana Flavia Cavalcanti, Henrique Zanoni, Marcia Pantera, Linn da Quebrada

produttore

Beto Tibiriçá, Marcelo Caetano, Ivan Melo

produzione

Plateau Produções, Desbun Filmes, África Filmes