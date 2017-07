Teatro, burattini e danza: gli spettacoli del Cortona Mix Festival

Attraverso i cinque giorni e gli oltre quaranta appuntamenti della sesta edizione del Cortona Mix Festival, si snoda un itinerario che attraversa e intreccia gli universi della letteratura e della musica, del cinema e del teatro, della fotografia e della danza. Da mercoledì 19 a domenica 23 luglio il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere da rappresentazioni teatrali, riscoprire la vitalità dei burattini, farsi accompagnare da un gruppo di danzatori alla scoperta di Cortona…

Gli appunti di viaggio attraverso gli spettacoli prendono il via mercoledì 19 alle 12 a Palazzo Casali con i ragazzi della compagnia del CAM Residenze Sanitarie “l’Allegra Brigata”, protagonisti dello spettacolo Storie varie ed eventuali… Un work in progress che nasce dalle suggestioni sviluppate nel corso del laboratorio di teatroterapia con persone disabili e ispirato al mondo circense, che aiuta a sviluppare senso di cooperazione, consapevolezza di sé, autonomia, benessere fisico, comunicazione e capacità di adattamento. A Teatro Signorelli si entra invece mercoledì 19 alle 19.30 per l’imperdibile spettacolo La morte balla sui tacchi a spillo, di Michela Tilli con Silvana Fallisi (regia di Corrado Accordino, produzione Compagnia Teatro Binario 7): una commedia che prende il via da una veglia funebre deserta, sulla quale si interroga un’intera comunità siciliana, tra indagini e pettegolezzi. Sullo sfondo, l’Italia dei primi anni Sessanta, gli effetti del miracolo economico, le frenetiche trasformazioni di un paese che sembra sempre più distante e le canzonette pop che fanno venir voglia di ballare.

Giovedì 20 la giornata si apre invece all’insegna dei burattinii: alle 10.30 e alle 12 a Palazzo Ferretti ecco Acqua matta, di e con Cinzia Corazzesi (musiche e canzoni originali di Lorenzo Bachini; produzione Compagnia Nata), dedicato ai bambini da 4 a 8 anni, ma non solo. Partendo dalle leggende del Mediterraneo, dalle fiabe di Italo Calvino, dalla comicità rabelaisiana di Gargantua e Pantagruel, i burattini racconteranno quanto e perché l’acqua sia importante. Venerdì 21 arrivano invece Le Guarattelle di Pulcinella, ovvero i burattini della tradizione partenopea (sempre alle 10.30 e alle 12 a Palazzo Ferretti), spettacolo di burattini di e con Luca Ronga, tra i massimi interpreti contemporanei delle “guarattelle” (scene e burattini a cura di Brina Babini). Protagonista assoluto è Pulcinella, una delle maschere più famose della Commedia dell’Arte: un anti-eroe ribelle, irriverente, spesso coinvolto in esilaranti fraintendimenti dai quali è raro che non esca vincitore.

Durante il fine settimana le vie e le piazze di Cortona si trasformeranno in un autentico palcoscenico di danze e improvvisazioni itineranti con il progetto Secret Pieces, a cura di Associazione Sosta Palmizi, in programma sabato 22 (alle 11 in centro storico e alle 19 e 22.30 in Piazza Garibaldi) e domenica 23 luglio (alle 11 nel centro storico e alle 19 in Piazza Garibaldi) e articolato nelle Libere azioni e nell’Itinerario poetico.