CHICK COREA & BÉLA FLECK 13 luglio – PAROV STELAR BAND 14 luglio

Entra nel vivo il GruVillage, l’arena all’aperto di Shopville Le Gru, che questa settimana si appresta a ospitare due appuntamenti di grande musica internazionale.

Giovedì 13 luglio il Festival vedrà come protagonista uno dei più famosi pianisti jazz al mondo: CHICK COREA porterà sul palco del GruVillage il suo tour 2017 accompagnato dal mostro sacro del banjo BÉLA FLECK, per una data unica nel nord ovest.

Chick Corea è uno dei compositori e pianisti più attivi della seconda metà del ventesimo secolo. E ancora oggi la sua ricchezza inventiva continua a non conoscere pause. Dall’avanguardia al bebop, dalle canzoni per bambini allo straight ahead, dalla fusion più vigorosa ad una serie di esaltanti incursioni nella musica classica. Durante la sua luminosa carriera Chick ha toccato un numero incredibile di generi musicali pur mantenendo uno standard di eccellenza davvero sorprendente. Dal suo debutto discografico come solista, avvenuto nel 1968 con l’album “Tones for Joan’s Bones”, accolto entusiasticamente dalla critica, Chick è stato all’avanguardia in campo jazzistico sia come pianista, capace di esplorare nuovi territori coi suoi gruppi acustici, sia come tastierista elettrico, in grado di ampliare e sviluppare le sonorità e il linguaggio della fusion. La sua carriera è contrassegnata da riconoscimenti e premi. Nel 2006 è stato nominato NEA Jazz Master, ottenendo la più alta onorificenza concessa negli U.S.A ai musicisti jazz. Ha suonato, composto e registrato insieme ai più grandi nomi della musica, come Herbie Hancock, Miles Davis, Bobby McFerrin, PatMetheny, DaveWeckl, John mayer, e molti altri.

Straordinario esponente del banjo, icona ed innovatore del jazz, della musica classica e della world music, quindici volte vincitore del Grammy Award, Béla Fleck ha deciso negli ultimi anni di dedicarsi ad una vasta gamma di esperimenti musicali tra cui l’esplorazione delle radici africane del banjo in duo con Chick Corea. L’eccezionalità del progetto consiste nel duettare con suoni jazz e banjo a livelli elevati. La loro capacità di improvvisare grande musica rende ogni loro concerto un evento unico ed emozionante. Uno spettacolo fondato su un serratissimo, smagliante, a tratti esaltante, e compiuto dialogo ricco di continui scambi e intrecci, che nulla fa mancare all’ascoltatore, all’interno del quale sono in bella evidenza i differenti stili dei due: i virtuosismi puntuali, ritmici ed elettrici di Chick e l’imprevedibile, acrobatico funambolismo di Fleck. Uno show coerente dallo stile inconfondibile, proporrà brani acustici e altri in versione electric. Il concerto è

Il 14 luglio porterà sul palco del GruVillage Parov Stelar con il suo contagioso electro swing per una unica data nel nord ovest. Autore di All night – la canzone “tormentone” che fa da colonna sonora al nuovo spot pubblicitario della TIM – Parov Stelar è ad oggi l’artista austriaco di maggior successo in ambito internazionale. Dj e musicista, dopo una lunga gavetta nei club lunga tutto il corso degli anni novanta, nel 2004 ha fondato la sua etichetta discografica, Etage Noir Recordings, per la quale, nello stesso anno, ha inciso Kiss Kiss, l’EP che lo consacrato padre fondatore dell’electro swing. Attualmente ha all’attivo 12 lavori discografici e le sue performance sono richiestissime in tutto il mondo: ogni concerto è un vero e proprio spettacolo durante il quale il pubblico è rapito da un continuo gioco di luci, suoni e visual curato in ogni dettaglio. I suoi brani sono stati utilizzati per oltre 700 compilation e hanno fatto da colonna sonora a numerose campagne pubblicitarie, tra le quali quelle di Chrysler, Audi, Bacardi, Paco Rabanne, Fiat, Microsoft. I suoi video su YouTube vantano di più di 100.000 visualizzazioni e, insieme alla sua band, si è esibito con numerosi sold out in tutte le location mondiali più importanti. Tra i suoi successi si annoverano 6 Amadeus Austrian Music Awards, presenze stabili nelle classifiche iTunes USA e Canada e più di 400.000 copie vendute per i suoi album.

Lo show di Parov Stelar sarà preceduto da due dj set: quello di Dj Mena che spazia dal nu jazz, dal samba jazz degli anni ’40, fino ad arrivare alle più attuali deep-house e tech-house, passando per il dubstep, l’electro swing e l’house jazz e quello all’insegna dello swing dei torinesi The Sweet Life Society.

GruVillage prosegue con Alvaro Soler (18/7 unica data in Piemonte), Clean Bandit (19/7 unica data nel nord Italia), LP (25/7 unica data in Piemonte) e La grande Festa della Taranta – GruVillage closing party gratuito (29/7).