Antonella Bondi – Essenze. I profumi della natura in cucina

Antonella Bondi ha riscoperto la nobile arte delle essenze gastronomiche, preservando le tecniche antiche che si sono sviluppate nei secoli, e reinventandole: è così che le sue creazioni sono entrate nella cucina dei più grandi chef del mondo.

Questo libro illustra come utilizzare queste fragranze partendo dalla tradizione fino all’innovazione, che è diventata la firma distintiva di alcuni tra gli chef più illustri del panorama internazionale, come Heinz Beck, Norbert Niederkofler, Pino Cuttaia, Giancarlo Perbellini, Massimo Bottura e Davide Scabin.

Questi, e tanti altri nomi, hanno messo a disposizione le ricette in cui utilizzano queste raffinate essenze gastronomiche, mostrando i loro piatti ed esaltando, attraverso l’uso sapiente delle fragranze, i migliori prodotti dell’enogastronomia.

L’AUTORE

Antonella Bondi nata a Bologna, architetto, ha fatto del gusto e delle fragranze alimentari la sua massima espressione creativa: con lei è nata una nuova visione della cucina dove il gusto viene arricchito e rafforzato dalla assoluta naturalità delle essenze.

Anticipatrice di tendenze e con una forte creatività, Antonella è una delle più affermate creatrici di essenze. La sua passione e la sua cultura in ambito gastronomico l’hanno portata a sperimentare nuove applicazioni delle essenze, proponendole come ingredienti per gli chef stellati. Da questo connubio è nata una nuova visione della cucina dove la creatività del gusto viene arricchita dalla assoluta naturalità delle essenze.

Titolo: Essenze. I profumi della natura in cucina

Essences. The scents of nature in the kitchen.

Autore: Antonella Bondi

Editore: Edizioni LEIMA

Collana: Le ostriche