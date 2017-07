Legalizzazione cannabis. Proposta legge popolare: firme regolari

“La Presidente della Camera Laura Boldrini ha comunicato il 14 luglio all’Associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani che il controllo dei certificati elettorali consegnati l’11 novembre scorso a sostegno di una proposta di legge d’iniziativa popolare per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati si è conclusa con successo e che il testo verrà adesso assegnato alle commissioni competenti”. E’ quanto riferisce un comunicato dei radicali italiani. Riccardo Magi, Segretario di Radicali Italiani ha commentato: “E’ un grande successo di mobilitazione che siamo riusciti a ottenere nonostante gli enormi ostacoli burocratici e procedurali alla partecipazione popolare. Con la nostra proposta di legge popolare il Parlamento ha un’occasione in più, che gli viene offerta dai cittadini, di conquistare una riforma di buon senso come la legalizzazione della cannabis che oggi mette d’accordo decine di magistrati e la Direzione Nazionale Antimafia perché sottrarrebbe soldi alle mafie e li porterebbe all’erario, riscattando milioni di consumatori dal mercato criminale e liberando risorse per la giustizia. Continua quindi la lotta radicale per le libertà dei cittadini e per semplificare le procedure di raccolta firme su referendum e leggi popolari”. “I dati che abbiamo presentato con il libro bianco sulla legge Fini-Giovanardi pubblicato colle associazioni del Cartello di Genova – ha sottolineato Marco Perduca, coordinatore di Legalizziamo.it – confermano che le droghe in Italia sono fuori controllo e che non aver dato seguito alla sentenza della Consulta del 2014 che ha smontato la legge sulla droga sta facendo di nuovo riempire le carceri. Parlamento e Governo collaborino per una regolamentazione legale a partire da una depenalizzazione complessiva di coltivazione, uso e possesso personale” . La proposta di legge prevede tra l’altro: Auto-coltivazione libera fino a cinque piante; Via libera alla coltivazione e alla vendita legale; Abolizione di tutte le sanzioni penali anche per l’uso personale di tutte le altre sostanze proibite e scarcerazione di coloro che hanno subito una condanna relativa a condotte legalizzate con la proposta di legge.

fonte aduc