Gli autografi originali di Kim Basinger su Heart Social

Kimila Ann Basinger, nota come Kim Basinger (Athens, 8 dicembre 1953), è un’attrice statunitense.

Attrice sex symbol degli anni ottanta, esordisce nel 1978 con il film TV Il fantasma del volo 401, seguendo partecipazioni a film in ruoli secondari. Nel 1983 recita a fianco di Robert Redford e Glenn Close ne Il migliore di Barry Levinson, pellicola che la porta alla candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista e in Follia d’amore di Robert Altman. Interessante anche la sua partecipazione in Batman di Tim Burton.

Il successo arriva coi ruoli di Elizabeth McGraw nel film cult 9 settimane e ½ di Adrian Lyne e di Vicki Vale in Batman di Tim Burton. Ha ottenuto il culmine del successo grazie al ruolo di Lynn Bracken in L.A. Confidential, pellicola da cui vince ai Premi Oscar 1998 la statuetta come miglior attrice non protagonista, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild nella medesima categoria, venendo nominata ai BAFTA come miglior attrice protagonista.

