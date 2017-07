Storie di vita al 30% – Antonella Capalbi

Un burocrate che soffre di bulimia verbale perché d’un tratto non riesce a trattenere tutte le parole che non è riuscito a esprimere nel corso della sua scialba esistenza. Una ragazza delusa da un amore musicale che d’un tratto perde la capacità di udire le armonie. Uno “YesMan” al 30% che dice sì alla vita solo poche volte al giorno. E poi una ragazza che evita il giorno per paura di arrossire, un ragazzo palestrato che sogna di fare l’indossatrice, un disabile emotivo che ha bisogno di assistenza sessuale perché non è più in grado di lasciarsi andare e così via, per questa strada impervia e in cui le buche sono costituite da paure, fobie e nevrosi. È questo il filo conduttore della raccolta e di queste esistenze, ognuna a proprio modo, al 30%. È questo il filo rattoppato e sfilacciato che lega personaggi accomunati tutti, allo stesso modo seppur con caratteristiche diverse, dall’incapacità di godere a pieno della propria esistenza.

Autrice: Antonella Capalbi

Illustratrice: Federica Zancato

Casa editrice: Edizioni Leima (Palermo)

Collana: Le stanze

Genere: Antologia di racconti

Pagine: 88

Formato: 15 x 20 cm

Rilegatura: brossura con cucitura a filo refe

Prezzo: 14 euro

ISBN: 978-88-98395-58-3

Aiuta Heart Social a finanziare i progetti di beneficenza: Aggiudicati il libro “Storie di vita al 30%” autografato dalla scrittrice Antonella Capalbi e da Federica Zincato (illustratrice del libro).