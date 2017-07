Dicono che una vacanza è l’opportunità perfetta per provare cose nuove e fare esperienze molto lontane dalla monotonia della vita di tutti i giorni. O almeno è quello su cui punta Kate nel convincere sua sorella Lisa a inabissarsi nell’oceano per una immersione con il grande Squalo Bianco dentro una non molto stabile gabbia di metallo. Le due sorelle sono in vacanza in Messico, dopo che Lisa è stata lasciata, non per sua scelta, dallo storico fidanzato perché considerata troppo noiosa. Volendo impegnarsi ad essere più avventurosa, e avendo incontrato Benjamin e Louis in un bar, Lisa e la sorella decidono di seguirli il giorno successivo e prendere parte a una esperienza unica nella vita. Ma quando la loro gabbia si stacca dall’imbarcazione le due ragazze si ritroveranno a precipitare in fondo al mare intrappolate, attorniate da squali famelici e con sempre meno ossigeno a disposizione.

Titolo originale: 47 Meters Down

Durata: 87′

Regia: Johannes Roberts

Cast: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson, Axel Mansilla

Produzione: thefyzz, Dimension Films, Tea Shop & Film Company

Distribuzione: Adler Entertainment