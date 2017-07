Nocedicocco – Il piccolo drago

Il giovane drago di fuoco Nocedicocco è incaricato di sorvegliare l’erba di fuoco, una parte essenziale della dieta di ogni drago di fuoco che voglia sputare fiamme come si deve, ma questa gli viene rubata da sotto il naso. Così il giovane drago di fuoco si lancia in missione per recuperare l’erba di fuoco insieme con Oscar, il drago buongustaio, e Matilda, l’istrice. Ma quello che lui vede come un dono, non è apprezzato dalle altre specie di drago, che non vedono di buon’occhio i draghi di fuoco. Quando il vulcano dormiente di Dragolandia si risveglia e inizia a eruttare lava, Nocedicocco affronta il calore e i fumi per riuscire recuperare l’erba di fuoco. Ma vuole davvero che la sua isola torni a essere esattamente come prima? Riuscirà trovare il modo di mettere d’accordo tutte le specie di drago per salvare insieme l’isola dalla distruzione? Mentre la terra trema la montagna sputa fuori magma rosso e rovente e palle di fuoco solcano il cielo, i draghi di tutte le tribù, forme e taglie fanno pace tra loro e formano una squadra di soccorso. Alla fine sarà proprio Nocedicocco a salvare l’isola, trovando finalmente il coraggio di volare.

Titolo originale: Der kleine Drache Kokosnuss

Durata: 83′

Regia: Nina West

Cast (voci originali): Sarah Alles, Sabine Falkenberg, Gudo Hoegel, Carolin Kebekus, Tobias Lelle, Fred Maire, Claudia Michelsen

Produzione: Caligari Film- und Fernsehproduktions

Distribuzione: Notorious Pictures