2 Cool 2 Be 4gotten

Filippine, tardi anni Novanta. Nella città di Angeles, che sta tornando alla normalità dopo la catastrofica eruzione del vulcano Pinatubo, Felix frequenta con ottimi voti il secondo anno delle scuole superiori. Non ha amici ma ciò non lo turba, visto che il suo obbiettivo è essere il primo della classe ed emigrare una volta diplomato. La sua vita prende una nuova, inattesa direzione, allorché i fratelli Snyder arrivano nella sua scuola. Magnus e Maxim sono figli di una prostituta del luogo e di un soldato americano, con il quale vorrebbero ricongiungersi negli Stati Uniti. Felix è attratto dall’alone di coolness che li circonda, in virtù delle loro origini filippino-americane. Man mano che la conoscenza con Maxim e, in partiolare, con Magnus si trasforma in amicizia, emozioni sconosciute e complesse lo turbano. Emozioni che lo porteranno a legarsi ai due fratelli, scoprendo i misteri che questi celano. E con cui finirà per scontrarsi.

sceneggiatura

Jason Paul Laxamana

montaggio

Mark Cyril Bautista

fotografia

Carlos Mauricio

scenografia

Jhon Paul Sapitula

musica

Christopher Lambert Flores, Alyana Cabral

interpreti

Khalil Ramos, Ethan Salvador, Jameson Blake, Ana Capri

produttore

Alemberg Ang

produzione

Cinema One Originals, VY/AC Productions