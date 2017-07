Dopo Eight days a week, che raccontava la nascita del mito e l’incredibile “stagione” live dei ragazzi di Liverpool, The Beatles: Sgt Pepper & Beyond affronta i dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Nel film immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e il lancio dell’album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Un nuovo capitolo per approfondire quell’avventura che forse è ancora oggi la più rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.

Titolo originale: It Was Fifty Years Ago Today… Sgt Pepper and Beyond

Durata: 90′

Regia: Alan G. Parker

Cast: Freda Kelly, Pete Best, Ray Connolly, Andy Peebles, Simon Napier-Bell, Hunter Davies, Steve Diggle, Andre Barreau, Neil Harrison, Bill Harry

Produzione: A Geezer & A Blonde Productions London

Distribuzione: Lucky Red