Un appuntamento per la sposa

Michal ha 32 anni. Dodici anni fa ha abbracciato la fede in Dio e ora sta per sposarsi. Un mese prima del grande evento, durante i preparativi del matrimonio, il futuro sposo le confessa di non essere innamorato di lei. Michal è sconvolta, ma non vuole per nessun motivo tornare alla vita da single, piena di appuntamenti e delusioni. Anzi, vede tutto ciò un’opportunità di cambiamento e crede che sarà aiutata da Dio che è buono e dolce. Ha un mese per mettere alla prova la sua fede e realizzare il suo sogno: “Ho il luogo, il vestito, l’appartamento. Dio mi troverà sicuramente un marito!”.

Titolo originale: Laavor Et Hakir

Durata: 110′

Regia: Rama Burshtein

Cast: Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi, Dafi Alferon, Ronny Merhavi, Udi Persi, Jonathan Rozen

Produzione: Norma Productions

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: Venezia 2016 – Orizzonti