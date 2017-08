25 giugno 1950, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l’aiuto di Cina e Russia. Seul, capitale della Corea del Sud, cade in 3 giorni e il resto del paese a nord del fiume Nakdong, in un mese. Per rispondere all’attacco nordcoreano il Generale MacArthur, Comandante delle forze ONU, pianifica uno sbarco nella città portuale di Incheon. L’operazione, con il nome in codice di “Operation Chromite”, ha pochissime probabilità di successo, ma assicurarsi Incheon è l’unico modo per cambiare le sorti della guerra. Sotto la guida di MacArthur, l’unità segreta speciale “X-RAY” riesce a infiltrarsi nella città di Incheon, occupata dai nordcoreani, per preparare lo sbarco delle forze ONU. 7 soldati insieme al capitano Jang Hak-soo si fingono nordcoreani e cominciano a raccogliere informazioni importanti, ma quando la loro copertura salta, rimane soltanto un’ultima possibilità per condurre le forze delle Nazioni Unite a Incheon.

Titolo originale: In-cheon sang-ryuk jak-jeon

Durata: 111′

Regia: John H. Lee

Cast: Jung-jae Lee, Liam Neeson, Beom-su Lee, Mathew Darcy, Sean Dulake, Jeong Jun-ho, Se-Yeon Jin, Justin Rupple

Produzione: Taewon Entertainment

Distribuzione: Altre Storie