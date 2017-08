Festival Perse Visioni, Musica, Arte e Cinema a Polignano a Mare

La X edizione del Festival artistico-musicale PerSe Visioni – Art Factory, organizzata dall’Associazione Bachi da setola, andrà in scena dal 13 al 23 agosto 2017 a Polignano a Mare.

Nata nel 2008 e giunta ormai al suo 10° anniversario, la manifestazione propone, anche per quest’edizione, un percorso di ricerca attraverso i linguaggi delle arti visive, del cinema e della musica, allo scopo di indagare e rappresentare la relazione tra l’individuo e lo spazio che lo circonda, quest’ultimo inteso sia come entità fisica, sia come spazio immaginario, fatto di tanti possibili “altrove”.

L’edizione 2017, che si svolgerà come di consueto nella splendida cornice di Polignano a Mare, si articolerà in due momenti principali: Pv10 – Workshop Xp (dal 13 al 21 agosto) e Pv10 – Live Art Act (il 22 e il 23 agosto).

Pv10 Workshop Xp propone esperienze formative con alcuni dei più grandi professionisti del contesto artistico e culturale italiano ed europeo: quest’anno saranno il regista Gregorio Amicuzi e la coreografa e danzatrice Viviana Bovino della Compagnia Residui Teatro di Madrid, affiancati dalla danzatrice francese Isabel Maurel, a guidare i partecipanti in un laboratorio ispirato alle opere di uno dei più prestigiosi esponenti dell’arte povera italiana: Pino Pascali. “IL GIOCO. Dalle opere di Pino Pascali al Teatro-Danza” è il titolo del workshop, con doppia performance finale, che animerà il centro storico di Polignano a Mare nell’ambito del Live Art Act.

Pv10 Live Art Act, seconda parte di PerSe Visioni, come ogni anno prevede il coinvolgimento di musicisti e professionisti di rilevanza nazionale e internazionale, provenienti dal mondo dell’arte e del cinema. La regista Luciana Fina sarà a Polignano il 22 agosto per la proiezione del suo documentario “Terceiro Andar”, un lavoro tra cinema del reale e videoarte, ambientato in un palazzo nel Bairro das Colónias a Lisbona, con protagoniste una madre e una figlia originarie della Guinea Bissau. Il documentario approda per la prima volta in Puglia dopo essere stato presentato al Doclisboa 2016 e nella sezione TFFDOC/LOVE del 34° Torino Film Festival.



Inoltre, due nomi interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale si esibiranno sul palcoscenico di Pv10: Waldeck, uno degli originali protagonisti della scena downbeat viennese, in grado di fondere jazz, swing, tango, noir films, electro e dub e Giorgio Distante, trombettista, compositore e sperimentatore pugliese, noto in ambito jazz, etnico ed elettronico.

Immancabile, infine, la selezione dei cortometraggi internazionali, accuratamente scelti dalla regista Alina Marazzi, che saranno proiettati il 23 agosto.

PerSe Visioni 10 – Art Factory è la pagina Facebook ufficiale dell’evento per tutte le news e curiosità sulla manifestazione e gli artisti in scena.

PerSe Visioni – Art Factory è realizzata con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo e del Comune di Polignano a Mare e si avvale della partnership di: Apulia Film Commission, Milano Film Festival, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Museo Pino Pascali, Tecnologia Filosofica, Glow Festival, Residui Teatro, QuaLiBò – visioni di (p)arte, CrunchEd.

Alla manifestazione hanno partecipato, nel corso degli anni, artisti, musicisti, performer del calibro di Paolo Rosa del collettivo milanese Studio Azzurro, John De Leo, Flavio Boltro, Fortuna Todisco, Diego Mancino, Andy + Fluon, C’mon Tigre, Elli de Mon, Oscar Simonsson & Koop Orchestra, Fabrizio Puglisi, Bartolomeo Migliore, European Jazz Trio, Compagnia Tecnologia Filosofica, Paolo Baroni, Martinica Boison, The Bumps, Leland Did It.

Bachi da Setola è un’associazione culturale nata a Polignano a Mare nel 1998, impegnata nella creazione di eventi culturali sul proprio territorio. Ispirata al titolo da un’opera di Pino Pascali – artista di origini pugliesi che nel 1968 realizza i Bachi da setola – l’Associazione è attiva a Polignano a Mare da oltre dieci anni con workshop, manifestazioni ed eventi di profilo culturale e sociale. Obiettivo principale dell’associazione è la promozione della partecipazione attiva dei giovani ai processi di sviluppo del contesto sociale di appartenenza, anche mediante l’acquisizione di competenze professionali. Bachi da Setola collabora inoltre con realtà associative locali, nazionali e internazionali, al fine di comprendere le potenzialità dell’arte, intesa come veicolo e linguaggio in grado di rappresentare le mutazioni sociali in atto. Tra le sue principali iniziative: PerSe Visioni, La Fabbrica dei Giochi, Conversazioni Filosofiche, Cineforum, RadioBachi, GeologicaMente, Conversazioni Scientifiche.

Info:



PerSe Visioni 2017 – X Edizione

dal 13 al 23 agosto 2017

Polignano a Mare (Bari)

La partecipazione agli eventi è gratuita

La partecipazione al workshop prevede l’iscrizione e ha un costo di 150 Euro (comprensivi di tessera associativa).

Per info e iscrizioni consultare il sito web dei Bachi da Setola www.bachidasetola.it

BACHI DA SETOLA

Via Parco del Lauro 38 – 70044 Polignano a Mare (Bari) – ITALY

Phone: +39 339 7546205 | E-mail: info@bachidasetola.it

www.bachidasetola.it

Ufficio Stampa | torresani@atcomunicazione.it – 3479195948

PROGRAMMA PERSE VISIONI 10

MUSICA, ARTE E CINEMA A POLIGNANO A MARE (BARI)

Pv10 – Workshop Experience: dal 13 al 23 Agosto

13-21 AGOSTO

ore 10.00 – 20.00 > Auditorium dell’ I.C.S. “Sarnelli-De Donato”

Workshop di Teatro-Danza “IL GIOCO. Dalle opere di Pino Pascali al Teatro-Danza”, a cura di Greogrio Amicuzi e Viviana Bovino della Compagnia Residui Teatro (Spagna) e Isabel Maurel (Francia).

Pv10 – Live Art Act: 22 e 23 Agosto

22 AGOSTO

ore 19.00 > Borgo Antico

• IL GIOCO – PV10 WORKSHOP XP – PERFORMANCE

Performance itinerante di teatro-danza con i partecipanti del workshop “IL GIOCO. Dalle opere di Pino Pascali al Teatro-Danza”, a cura di Greogrio Amicuzi e Viviana Bovino della Compagnia Residui Teatro (Spagna) e Isabel Maurel (Francia).

ore 21.00 > Piazza San Benedetto

• PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “TERCEIRO ANDAR” di Luciana Fina

In che lingua raccontare le storie che ci hanno raccontato?

In che lingua scrivere una dichiarazione d’amore?

Lisbona, Bairro das Colónias, terzo piano. Fatumata e Aissato, la madre e la figlia maggiore di una numerosa famiglia originaria della Guinea-Bissau, parlano di amore e felicità. Nel susseguirsi di un poema, un racconto, una lettera e una preghiera, le parole viaggiano da una lingua all’altra, da un’interlocutrice e una voce all’altra, creando connessioni. Nel palazzo, alle sette di sera, un suono regolare e sempre uguale, come il battito del cuore, riverbera dal terzo al quinto piano, dove la regista italiana vive.

Il documentario sarà presentato per la prima volta in Puglia dalla regista Luciana Fina.

ore 22.00 > Piazza San Benedetto

• GIORGIO DISTANTE – LIVE @PV10

Giorgio Distante nasce trombettista per poi sviluppare un grande interesse per la musica elettronica; con il suo progetto – R.A.V. – random acts of violence -, dal 2012 racconta la sua visione personale sulla vita ed il suo modo collegare questi due mondi musicali che appaiono così reciprocamente distanti. Il suo suggestivo ed unico live per PerSe Visioni 10 vi porterà con sé nel suo mondo elettronico post-orgasmico.

23 AGOSTO

ore 19.00 > Borgo Antico

• IL GIOCO – PV10 WORKSHOP XP – PERFORMANCE

Performance itinerante di teatro-danza con i partecipanti del workshop “IL GIOCO. Dalle opere di Pino Pascali al Teatro-Danza”, a cura di Greogrio Amicuzi e Viviana Bovino della Compagnia Residui Teatro (Spagna) e Isabel Maurel (Francia).

ore 21.00 > Piazza San Benedetto

PV10 – SHORT FILMS EXHIBITION

Proiezione della selezione ufficiale di cortometraggi nazionali e internazionali, curata dalla regista Alina Marazzi, in collaborazione con Apulia Film Commission, Milano Film Festival e International Student Film Organization.

ore 22.00 > Piazza San Benedetto

WALDECK LIVE @PV10

Dopo l’iconico “Ballroom Stories”, Klaus Waldeck, musicista viennese che ama le scommesse, partorisce nel 2016 “Gran Paradiso”, album che lo stesso artista definisce à la Spaghetti&Western. Un cambio di rotta totale e una full immersion nell’Italia del dopoguerra, un compendio ben riuscito di ispirazioni felliniane, neorealiste, positiviste e delle astrazioni di un non-italiano di fronte all’estetica post bellica, del boom e dell’immaginifica Dolce Vita. In anteprima nazionale il downbeat viennese di Waldeck, tra Dub, Tango, Reggae ed Elettronica, chiuderà la decima edizione di PerSe Visioni.

