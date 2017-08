Ivan, un botanico quarantacinquenne originario di Firenze, vaga nel paesaggio arido di una piccola isola siciliana. Vede avvicinarsi all’orizzonte un aliscafo. Sa che non farà in tempo a essere al porto per accogliere Chiara, una costumista quarantenne che arriva da Pisa per aiutare Ivan a fare i preparativi di un matrimonio. La migliore amica di Chiara, Francesca, e il fratello di Ivan, Riccardo, si sposeranno sull’isola di lì a sei giorni. Ivan è scoraggiato dallo stato d’abbandono dell’isola e dalla povertà delle camere in cui dovranno alloggiare gli invitati. Considera gli abitanti dell’isola gente limitata e arretrata, ma non può perdere l’occasione di fare qualcosa per suo fratello maggiore, ex tossicodipendente.

Titolo originale: 7 Giorni

Durata: 96′

Regia: Rolando Colla

Cast: Bruno Todeschini, Alessia Barela, Gianfelice Imparato, Aurora Quattrocchi, Marc Barbé, Linda Olsansky, Fabrizio Pizzuto, Benedetto Raneli, Renato Lenzi, Catriona Guggenbühl, Armen Godel, Laurence Montandon

Produzione: Peacock Film AG, Solaria film

Distribuzione: Solaria Film, Movimento Film