Franklin Evans, l’ubriaco – Walt Whitman

Ambientato fra le metropoli della costa Est e il Sud del paese, fitto di vicende e personaggi, “Franklin Evans, l’ubriaco” è un romanzo tutto da scoprire, incentrato su una rivalità sanguinaria tra due belle e giovani donne rivali in amore per il giovane Evans. Una rivalità inconsueta che sfocia in un terribile delitto. Un delitto quasi perfetto, se non fosse per l’insistenza investigativa di un parente dell’assassinata che, da solo, si ostina a non credere alla ricostruzione ufficiale. Un Whitman inconsueto, dunque, che in alcune pagine rimanda al genio di Poe, che aveva conosciuto davvero da ragazzo. E anche un’altra figura di donna perduta…

Curatore: L. Crescenzi

Editore: Mattioli 1885

Collana: Classici

Anno edizione: 2017