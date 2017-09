Presentato a Venezia il progetto del film prodotto da Inaz “Il fattore umano, lo spirito del lavoro”

Filari di viti fra le montagne del Trentino, strisce di pasta che scorrono in un pastificio a Gragnano, frese ad alta tecnologia in una fabbrica umbra. In Italia, il lavoro è un mondo ricco e variegato. Ma chi sono i suoi attori, gli uomini e le donne che, con i loro sogni e il loro mestiere, trasformano ogni giorno l’impresa in realtà?

Il fattore umano, lo spirito del lavoro è il documentario che il regista milanese Giacomo Gatti realizzerà su una quindicina di eccellenze italiane: aziende diversissime per storia, settore e territorio, ma unite da un filo invisibile: quello della responsabilità. Tutte, infatti, declinano a loro modo una stessa visione: l’impresa non è solo profitto, ma sviluppo, cultura, creatività. È un ponte verso il futuro da costruire insieme, nel rispetto dell’ambiente, della società, e soprattutto dell’uomo.

Il progetto, già in corso di realizzazione, è stato presentato alla 74ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nell’ambito degli appuntamenti della Fondazione Ente dello Spettacolo.

A produrre il film sarà Inaz, società italiana specializzata in servizi e soluzioni per le risorse umane, che da molti anni promuove numerose iniziative culturali su cultura d’impresa e responsabilità sociale. «In occasione del prossimo settantesimo anniversario dalla fondazione di Inaz (1948-2018) ci siamo ritrovati a fare un punto sulla nostra esperienza imprenditoriale –spiega Linda Gilli, presidente e amministratore delegato della società–. Tutti questi anni trascorsi al fianco di aziende italiane esemplari, piccole e grandi, di diversi settori, ci hanno spinto a raccontare la centralità dell’essere umano nel mondo del lavoro attraverso un film».

«In un’epoca in cui la finanza e le nuove tecnologie sembrano scalzare il fattore umano dal centro dell’economia, la nostra convinzione è che esistano uomini e donne capaci di fare la differenza –dichiara l’autore e regista del film Giacomo Gatti–. Sono le mani e i cervelli delle imprese italiane e le loro storie meritano di essere raccontate attraverso il linguaggio del cinema».

Giacomo Gatti – Vive e lavora a Milano come regista, docente e giornalista. Per Sky Italia, Sky Arts UK e Sky Deutschland, ha diretto la docufiction Michelangelo, il cuore e la pietra interpretata da Rutger Hauer e Giancarlo Giannini con cui è stato inaugurato il canale tv Sky Arte HD. Ha diretto fiction, documentari, promo e spot pubblicitari. Dal 2006 collabora a tutti i documentari diretti dal regista Ermanno Olmi (Leone d’Oro alla Carriera Biennale di Venezia 2008). Ha organizzato rassegne, condotto trasmissioni radio e tenuto corsi di regia. Insegna al Politecnico di Milano nella Facoltà Design degli Interni.

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Con una rete di agenzie e punti assistenza in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a più di diecimila clienti fra aziende, pubblica amministrazione, studi professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano. www.inaz.it