Nasce il movimento #CulturaIdentità per difendere la cultura italiana

Nasce la rete #CulturaIdentità, ideata da Edoardo Sylos Labini, che sta unendo non solo importanti associazioni, giornalisti, imprenditori e artisti, ma anche numerosi cittadini che pensano che il Paese sia da rilanciare attraverso la difesa e la promozione del proprio patrimonio culturale. La rete promuoverà iniziative su tutto il territorio nazionale per dare voce a tutte le realtà che rappresentano la cultura in Italia e che, troppo spesso, non trovano spazio per esprimere il proprio pensiero.

“#CulturaIdentità nasce così come una Rete per non cadere vittime di una globalizzazione studiata a tavolino, che imponendo un pensiero unico non accetta e rispetta le singole identità – ha spiegato Edoardo Sylos Labini, fondatore della rete e direttore editoriale de IlgiornaleOFF.it – Attraverso questa rete cercheremo di fare sistema tra operatori culturali, artisti, imprenditori ma anche singoli cittadini che hanno a cuore il destino ed il futuro della nazione più bella del mondo, promuovendo incontri ed iniziative culturali, rilanciando una battaglia per un settore, quello artistico, umiliato dai nostri Governi, creando un nuovo gruppo d’opinione che sviluppi e approfondisca alcuni dei temi d’attualità più urgenti come la famiglia, il lavoro, l‘immigrazione, l’idea nobile della patria, la giustizia, ed in primis la battaglia per la valorizzazione e la crescita di quello che dovrebbe essere, ma purtroppo non è, il nostro “marchio di fabbrica”, il patrimonio artistico-culturale. #CulturaIdentità aggrega tutto quell’associazionismo che opera e crede nell’italianità come valore identitario e pone le basi per un modello nuovo, propositivo, lontano dal “politicamente corretto” che dietro all’omologazione del pensiero unico ha creato solo sacche di potere e di interessi economici. Trovate le adesioni di associazioni e imprenditori su IlgiornaleOFF.it”.

Anche di questo si parlerà nell’incontro “La cultura e il nuovo rinascimento” al quale Edoardo Sylos Labini prenderà parte sabato 9 settembre in occasione dei 170 anni della testata L’Opinione alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, uno dei numerosi soggetti che ha aderito a #CulturaIdentità per portare avanti un impegno comune.