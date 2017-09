Il romanzo epistolare è un romanzo formato da lettere che possono essere di due o più personaggi combinate in modo da far pervenire al lettore i diversi punti di vista sugli avvenimenti raccontati, usando a volte stile diverso in base al livello culturale e sociale che viene attribuito ai mittenti. Altre volte si tratta di lettere di un solo personaggio che l’autore immagina essere state ritrovate per caso o inviate direttamente a lui o all’editore. La vicenda si può desumere dal succedersi delle varie lettere, ma possono anche esserci interventi dell’autore stesso o curatore per dare spiegazioni sui punti poco chiari, per collegare tra loro le lettere, per chiarire i collegamenti o raccontare quanto successo tra una lettera e l’altra.

Fanno da modelli al romanzo epistolare alcuni testi classici dal carattere poetico scritti in forma di lettere come le Heroides di Ovidio, una serie di lettere d’amore che l’autore attribuisce ad amanti appartenenti alla mitologia, ma soprattutto il diffondersi delle raccolte di libri di lettere nel Cinquecento.

Si deve alla produzione cinquecentesca un abbozzo di romanzo epistolare pubblicato a Venezia nel 1563 dal titolo “Lettere amorose di due nobilissimi intelletti di Alvisio Pasqualigo”.

Alcuni tra i più famosi romanzi epistolari:

1740: Pamela, o la virtù premiata di Samuel Richardson

1748: Clarissa di Samuel Richardson

1761: Giulia o la nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau

1774: I dolori del giovane Werther di Goethe

1775-1781: Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos

1798: Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo

1818: Frankenstein ovvero il moderno prometeo di Mary Shelley

1846: Povera gente di Fëdor Dostoevskij

1848: La signora di Wildfell Hall di Anne Brontë

1869: Storia di una capinera di Giovanni Verga

1897: Dracula di Bram Stoker

1938: Destinatario sconosciuto di Katherine Kressmann Taylor

1941: Lettere di una novizia di Guido Piovene

1985: Il colore viola di Alice Walker

1999: Ragazzo da parete di Stephen Chbosky

1999: Che tu sia per me il coltello di David Grossman