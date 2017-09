Atomica bionda

La punta di diamante del Servizio Segreto di Sua Maestà, l’agente Lorraine Broughton fa uso in parti uguali di sensualità e freddezza, oltre a ogni qualità a sua disposizione, per sopravvivere in questa missione impossibile. Mandata da sola a recuperare un prezioso dossier in una Berlino fuori controllo, si affianca all’agente sotto copertura David Percival per districarsi in un letale nido di vespe e di spie.

Titolo originale: The Coldest City

Durata: 115′

Regia: David Leitch, Chad Stahelski

Cast: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, Toby Jones, John Goodman, Eddie Marsan, Roland Møller, Daniel Bernhardt, James Faulkner, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Attila Árpa

