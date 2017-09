WWF: Domenica 24 settembre a Milano “Sotto questo sole, la centrale a carbone e le colpe di nessuno” di e con Bebo Storti

Domenica 24 settembre alle ore 21,00, nell’ambito dell’iniziativa Green City del Comune di Milano, il WWF Italia ospiterà presso i suggestivi giardini della sua sede milanese in Via Tommaso da Cazzaniga la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Sotto questo sole, la centrale a carbone e le colpe di nessuno”, scritto, diretto e interpretato da Bebo Storti, in scena insieme alla Compagnia dei Cattivi Maestri di Savona.

Attraverso il linguaggio universale del teatro, passando facilmente dal riso alla commozione grazie alla maestria degli interpreti, l’associazione del Panda ha scelto di portare all’attenzione del grande pubblico la vicenda della centrale a carbone di Vado Ligure e il delicato rapporto tra salute, ambiente e lavoro, per stimolare una riflessione sulla inalienabile esigenza di far convivere i diritti di cittadini con lo sviluppo economico del Paese e la tutela del territorio.

Proprio in questi giorni, l’Italia sta giocando una partita molto importante: il governo nelle prossime settimane pubblicherà, infatti, la Strategia energetica nazionale (SEN), attraverso la quale si deciderà la traiettoria energetica del Paese per almeno i prossimi 20 anni. Il governo per la prima volta sta prendendo in esame la possibilità di una chiusura delle centrali a carbone, ma senza chiarire bene la scelta dello scenario e, quindi, i modi e la data effettiva dello stop.

Per il WWF Italia, la chiusura deve avvenire entro il 2025, in linea con altri Paesi europei, dicendo addio ad una fonte fossile causa in Italia di circa 8 morti a settimana e di una spesa sanitaria annua calcolata di 1,4 miliardi di euro circa.

Lo spettacolo di Milano rientra nelle attività di sensibilizzazione della campagna Stop Carbone del WWF Italia, che ha l'obiettivo della chiusura di tutte le centrali a carbone in Italia entro il 2025. Lo spettacolo è gratuito fino a esaurimento posti. Per prenotazioni wwfrp@wwfrp.it