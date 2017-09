WWF, J-Ax e Armando Testa insieme per proteggere il Fenicottero Rosa

Che ci fa J-Ax a cena con un fenicottero gonfiabile? La risposta è #saveflamingo, l’ironica campagna virale ideata dall’agenzia Armando Testa per WWF Italia a tutela degli habitat dei fenicotteri rosa. Il gonfiabile del fenicottero è stato il protagonista dell’estate 2017, padrone indiscusso delle lunghe giornate in spiaggia, dei party in piscina e delle foto sui social network con oltre 2 milioni di post pubblicati con l’hashtag #flamingo, diventato un simbolo di allegria e gioia. Ma qual è la reale situazione dei fenicotteri in Italia? Il nostro paese ospita 20.000 coppie di fenicottero rosa ma, purtroppo, quasi il 50% dei loro habitat rischia di scomparire per sempre a causa dell’azione dell’uomo. Da sempre le Oasi del WWF rappresentano, per loro, un rifugio sicuro.

Gli habitat del fenicottero rosa, principalmente zone umide, sono ecosistemi delicatissimi che necessitano di tutela. Proprio con questo obiettivo WWF Italia e TDH – Testa Digital Hub (la unit d’innovazione del Gruppo Armando Testa) hanno realizzato uno spot che punta su ironia e viralità per sensibilizzare il grande pubblico sulla necessità di difendere la “casa” del fenicottero. Testimonial della campagna è J-Ax che invita a non abbandonare mai i fenicotteri, nemmeno a settembre.