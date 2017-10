Jonas Carpignano, per conoscerlo…

Jonas Carpignano ha trascorso la sua infanzia tra Roma e New York, ha iniziato a fare film mentre frequentava la Wesleyan University. Dopo la laurea ha continuato a lavorare sui set cinematografici, sia in Italia che negli Stati Uniti. I suoi film sono stati presentati nei più importanti festival del mondo e hanno vinto premi a Cannes, Venezia e al Sundance Film Festival.

Il suo primo lungometraggio, Mediterranea, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes alla Semaine de la Critique e ha ricevuto il premio come Best Directorial Debut of 2015 presso la National Board of Review.

Il suo secondo lungometraggio, A Ciambra, presentato alla Quinzaine des Rèalisateurs, al 70°Festival di Cannes ha vinto il Label Cinemas Award come Miglior film Europeo. Jonas vive in Italia, dove lavora come regista e sceneggiatore.



Filmografia

2012 A CHJÀNA – corto

SXSW Film Festival

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Venezia: Miglior cortometraggio – Contro Campo Italiano

New Directors New Films – Menzione speciale: SNGC

2014 A CIAMBRA – corto

Festival de Cannes: Discovery Award

Miami International Film Festival: Grand Jury Prize, Audience Award,

Park Grove Award Stockholm International Film Festival: Audience Award, SNGC

New York Film Festival

2015 MEDITERRANEA

Festival de Cannes – Semaine de la critique Stockholm Film Festival: Best Feature & Best Actor Gotham Awards: Breakthrough Director

Film Independent Spirit Awards: nominated Best first film, Best Actor, Best first screenplay NATIONAL BOARD OF REVIEW: Winner for Best Directorial Debut and One of the

5 Best Foreign Language Films of the Year