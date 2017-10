Geostorm – Trailer Ufficiale Italiano

Geostorm, è un action thriller con Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris e Andy Garcia.

Geostorm arriverà al cinema in 3D e 2D dal 1° novembre 2017 con Warner Bros. Pictures.

In seguito a una terribile serie di disastri naturali che hanno messo in serio pericolo il pianeta, i capi di stato dei vari Paesi del mondo si sono uniti per creare una complessa rete di satelliti per poter controllare il clima globale e garantire la sicurezza di tutti. Ma qualcosa non ha funzionato, il sistema costruito per proteggere la Terra ora la sta attaccando ed è una corsa contro il tempo per scoprire da dove proviene la vera minaccia, prima che una tempesta universale spazzi via tutto… e tutti.