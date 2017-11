C’est la vie – Prendila come viene, trailer

Dai registi di “Quasi amici”, Eric Toledano e Olivier Nakache, la nuova commedia che sta conquistando il pubblico francese e che al suo primo weekend al cinema in Francia ha già totalizzato oltre 650mila presenze per un totale di circa 4,2 milioni di euro.

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate…Dopo il successo di Quasi Amici torna la coppia di registi più brillante del cinema francese con una commedia tutta da ridere!

Un film di

ERIC TOLEDANO e OLIVIER NAKACHE

Con

Jean-Pierre Bacri

Gilles Lellouche

Jean-Paul Rouve

Vincent Macaigne

Alban Ivanov

Eye Haidara

Suzanne Clément

Hélène Vincent

Benjamin Lavernhe

