Gli Asteroidi, è il film opera prima di Germano Maccioni, reduce dall’ultimo Festival Internazionale di Locarno, dove era l’unico film italiano presente nel Concorso principale, e dove ha riscosso il lungo applauso del pubblico alla sua prima mondiale lo scorso agosto. Un debutto che intreccia piani narrativi curiosi e diversi, interpreti noti al pubblico accanto a giovani esordienti, atmosfere visive e musicali di spessore. E come testimoniato dalla platea locarnese, l’incontro di un pubblico adulto con quello più giovane. Il film di Maccioni arriva in prima assoluta a Roma all’Apollo Undici (Via Bixio 80/a) con una prima evento alla presenza del regista e di uno dei tre esordienti protagonisti, Nicolas Balotti, per un incontro con il pubblico prima e dopo la proiezione.

Prodotto da Articolture e Ocean Productions con RAI Cinema, e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà il film segna l’esordio al lungometraggio di Maccioni, regista classe 1977, reduce da importanti esperienze di cortometraggi e documentari, tra cui il recente ‘Fedele alla Linea’ dedicato alla vita di Giovanni Lindo Ferretti, piccolo caso di pubblico e tenuta nelle sale. Scritto dal regista insieme a Giovanni Galavotti, Gli Asteroidi porta per la prima volta sullo schermo un cast affiatato di giovani attori non-professionisti: Riccardo Frascari (nel ruolo di Pietro), Nicolas Balotti (Ivan) e Alessandro Tarabelloni (Cosmic), affiancati in ruoli chiave dal talento di Pippo Delbono e Chiara Caselli.

Un film che si avvale nel comparto tecnico di una evocativa colonna sonora che unisce la composizione originale di Lorenzo Esposito Fornasari a brani della cult band Lo Stato Sociale.

Gli Asteroidi si inscrive nel genere attualissimo del coming-of-age, un romanzo di formazione innestato su una trama vivace di azione, e su uno sguardo di camera che indaga un piano insieme intimo e sociale.

Protagonisti di questa favola avventurosa calata nella contemporaneità, sono tre ragazzi neppure ventenni legati da amicizia profonda, in un contesto in cui la crisi economica ha picchiato duro, e non ha risparmiato le loro famiglie, rendendo precari affetti e legami.

Sullo sfondo una serie di furti nelle chiese, compiuti dall’inafferrabile “banda dei candelabri”, e l’incombere di un grande asteroide, monitorato dalla stazione astronomica della zona perché in procinto di passare molto vicino alla Terra. Talmente vicino che un amico un po’ strambo, fissato con questioni astronomiche, è sicuro che precipiterà sul pianeta, annientando l’umanità.

La complicità in un furto, e una notte particolarmente stellata, possono segnare le vite dei ragazzi in maniera decisiva, e portare il loro viaggio, come quello dei corpi celesti del titolo, a una distruzione, o a un nuovo passaggio.

GLI ASTEROIDI – Un film di Germano Maccioni – Scritto da Giovanni Galavotti, Germano Maccioni Direttore della fotografia Marcello Dapporto Montaggio Corrado Iuvara, Paolo Marzoni Colonna Sonora Originale Lorenzo Esposito Fornasari (con brani de Lo Stato Sociale) Scenografie Nicola Bruschi Costumi Valentina Cencetti, Loredana Vitale Suono Giovanni Frezza Post-production L’Immagine Ritrovata Colorist Giandomenico Zeppa Comunicazione Chiara Galloni

Con Pippo Delbono, Chiara Caselli, Riccardo Frascari, Nicolas Balotti, Alessandro Tarabelloni, Adriana Barbieri

Prodotto da Articolture e Ocean Productions, con RAI Cinema

Produttori

Ivan Olgiati, Articolture – Emanuele Giussani, Ocean Productions

Distribuito da Istituto Luce Cinecittà