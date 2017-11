Un Natale con Etsy: il 2 e 3 Dicembre mercatini dell’handmade a Pescara

Il Natale si avvicina e Etsy, il marketplace globale dedicato alla creatività con milioni di clienti in tutto il mondo, offre a residenti e turisti in visita a Pescara un’opportunità unica per acquistare prodotti unici e fatti a mano. Il 2 e il 3 dicembre infatti, presso lo Spazio Matta, in via Gran Sasso 53 avrà luogo la prima edizione di Etsy Made in Italy Pescara, un evento in cui sarà possibile toccare con mano creazioni uniche, prodotti vintage e fatti a mano offerti da oltre 16 negozi e creativi. Gioielli, vestiti, accessori, prodotti per la casa e molti altri prodotti, tutti unici e di alta qualità: l’unica cosa che non troverete è la banalità!

L’evento è stato organizzato dalla comunità di venditori Etsy riunita nel team Etsy Abruzzo, che ha scelto la splendida cornice dello Spazio Matta per ospitare i prodotti unici di artisti, collezionisti e artigiani selezionati su tutto il territorio di Pescara e dintorni. Durante l’evento saranno previsti workshop di cucito creativo, letture animate per bambini, addobbi e decorazioni floreali, oltre e un angolo food in clima natalizio. L’ingresso è GRATUITO e l’orario di apertura è dalle 10.00 alle 20.00.

Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 6 città Italiane (Catania, Pescara, Brescia, L’Aquila, Firenze, Como) coinvolgendo oltre 150 artigiani e creativi su tutto il territorio. E per chi non può partecipare all’evento fisico c’è sempre l’alternativa online, con un must per i regali di Natale: regali unici e personalizzati. Etsy è infatti il marketplace ideale per rendere ancora più speciali e arricchire di immaginazione i regali di Natale, perché offre specificamente prodotti unici e creativi, con un grande focus sull’originalità e sulla qualità handmade, offrendo, la possibilità di trovare qualcosa di veramente originale ed unico per la persona a cui tenete. I venditori di Etsy mettono un pezzo di sé in ciascuno dei loro prodotti, e spesso consentono ai compratori di personalizzare il loro articolo in modo originale.

“Abbiamo fortemente voluto questo tipo di evento in una città come Pescara, per supportare la grande creatività e la crescita del mercato locale” afferma Silvia Rotondo di @_nonsolonuvole_, Capitano del team di Etsy Made in Italy Pescara

“Etsy ha deciso di investire sul mercato italiano attraverso la creazione di Etsy Made in Italy, un evento senza precedenti che mette a contatto diretto venditori e potenziali acquirenti con l’obiettivo di far crescere maggiormente la community e valorizzare al meglio l’artigianalità del Made in Italy”, dichiara Francesca Ormezzano, Senior Country Specialist per l’Italia.