Natale da Chef, teaser trailer

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gualtiero Saporito è un grande chef… ma solo nella sua testa!

Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo schifezze!

Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, un giorno, viene premiata.

Sarà il Natale alle porte?

Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo G7.

Finalmente il sogno diventa realtà!

Ma il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda sull’orlo della bancarotta infatti, ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio di un “cospicuo regalo”. Gualtiero si troverà così alle prese con un aiuto cuoco che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera che esce dalle torte… anziché prepararle! Tra scambi di persona, di piatto e “dissapori” il mal di pancia è garantito…dalle risate!

Un film di Neri Parenti

Con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocío Muñoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria

con

Maurizio Casagrande

La partecipazione di

Milena Vukotic

Loredana De Nardis

e con

Biagio Izzo