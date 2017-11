My Little Pony – Il Film, dal 6 dicembre al cinema

Il countdown in vista dell’uscita di My Little Pony – Il Film è partito da mesi, i fan sono già in visibilio e non vedono l’ora di assistere alla proiezione del primo film interamente dedicato ai loro beniamini prevista per il 6 dicembre in tutta Italia. Sarà una fantastica avventura, tutta nuova e da non perdere assolutamente. Soprattutto se nel cast c’è anche Sia in versione Little Pony. La famosissima cantante, infatti, ha scritto e interpretato un brano dal titolo Rainbow che farà parte della colonna sonora del lungometraggio. Ma non solo: Tempest, uno dei pony protagonisti del film, verrà doppiato da Lorella Cuccarini, la ballerina, conduttrice e attrice più amata dagli italiani. Ed è così che due icone pop celebrano la ribalta cinematografica dei My Little Pony, il giocattolo più collezionato al mondo.

Sulla cresta dell’onda dal 1983, i My Little Pony, pronti a festeggiare il 35esimo compleanno nel 2018, sono diventati subito un best-seller, conquistando un posto speciale nel cuore di milioni di bambine e delle loro mamme, ma anche di designer e stilisti, vip e collezionisti di ogni tipo. Conosciuti dal 96% delle bimbe tra i 3 e i 5 anni, almeno il 61% di queste ne possiede almeno uno, tanto che dalla loro nascita sono stati venduti più di 100 milioni di pony. Un vero fenomeno di costume, in crescita esponenziale e in grado di appassionare almeno tre generazioni di fan. Ed è per loro che gli Hasbro Studios di Los Angeles, in collaborazione con Lionsgate, Leone Film Group ed Eagle Pictures, porteranno per la prima volta sul grande schermo una storia tutta nuova, che di certo stupirà piacevolmente tutti gli spettatori, grandi e piccini.

Diretto da Jayson Thiessen e basato sulla famosissima serie tv animata giunta alla settima stagione e creata da Lauren Faust, My Little Pony – Il Film racconta una storia nuova e scritta apposta per il grande schermo: una forza oscura minaccia Equestria e le sei protagoniste, Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity. Partiranno per un’avventura di dimensioni “poniche” dove incontreranno nuovi amici e affronteranno entusiasmanti sfide, in un’impresa in cui la magia dell’amicizia le aiuterà a salvare il loro fantastico villaggio.