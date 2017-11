WEEK-END AL MUSEO: Jazz, letteratura e musica classica | 25-26 novembre

I ritmi sincopati della musica jazz saranno la colonna sonora della nuova apertura straordinaria dei Musei Capitolini. L’evento di sabato 25 novembre ( apertura dalle 20 alle 24 – ultimo ingresso ore 23 – biglietto del costo simbolico di un euro ) è realizzato in collaborazione con la Casa del Jazz e porterà in scena jazzisti italiani e internazionali, per una notte all’insegna di brani inediti e di grandi classici americani.

Durante la serata il pubblico avrà l’occasione di apprezzare l’energia di Michael Supnick e della sua Sweetwater Jazz Band. Il loro jazz travolgente risuonerà nell’Esedra del Marco Aurelio fino a restituire il clima della New Orleans anni ’20 e delle grandi parate cittadine. Nella Sala Pietro da Cortona invece, il duo composto dai chitarristi Iacopo Schiavo e Daniele Greco sarà al centro di una doppia esibizione in cui saranno eseguiti i brani più noti della scena jazz e della musica pop. Grandi standard jazzistici arricchiti da contaminazioni con altri stili musicali prenderanno forma, infine, nell’esibizione di Daniele Tittarelli e Marco Acquarelli, in scena nel Salone di Palazzo Nuovo con un duplice concerto di chitarra e sax.

Ma la musica non sarà la sola protagonista della serata. Nell’ambito dell’iniziativa Mix – Incontriamoci al museo si rinnoverà l’appuntamento con l’Incontro con gli scrittori curato da Lorenzo Pavolini. Dopo Bencivelli, Maraini e Lodoli toccherà a Valerio Magrelli e Edoardo Albinati leggere i propri testi inediti davanti al pubblico della Sala Pietro da Cortona. Il primo presenterà uno scritto ispirato alla statua del Galata morente e dedicato a un popolo, quello dei Galati, noto per il proprio carattere valoroso. Il secondo, invece, si soffermerà sulla statua di Marsia e sulle vicende legate a questo sventurato personaggio. Compresa la sua sfida musicale con Apollo.

Il fine settimana di eventi terminerà domenica 26 novembre alle ore 11.30 con il concerto gratuito curato da Roma Tre Orchestra. Nelle sale del Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese i giovani musicisti Giuseppe Federico Paci, Maria Margherita Paci e Fiorenzo Pascalucci restituiranno le note romantiche di Beethoven e Brahms attraverso i loro rispettivi strumenti: clarinetto, violoncello e pianoforte.

Le due giornate rientrano nell’iniziativa “Nel week-end l’arte si anima” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con importanti istituzioni culturali cittadine quali: Casa del Jazz, Fondazione Musica per Roma, Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera, Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con le Orchestre dell’Università Roma Tre e di Sapienza Università di Roma.

Il percorso tematico “Incontro con gli scrittori” rientra nel progetto “MIX – Incontriamoci al museo” (promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, finanziato dalla Regione Lazio con la legge n. 26 del 23 ottobre 2009 – Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei sistemi di servizi culturali) e nel programma di “Contemporaneamente Roma 2017” promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale.

MUSEI CAPITOLINI

Sabato 25 novembre

Arte, musica e letteratura in un’unica serata. L’apertura straordinaria di sabato 25 novembre offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare le opere del museo pubblico più antico del mondo e assistere agli spettacoli in programma:

NEL WEEK-END L’ARTE SI ANIMA

MICHAEL SUPNICK & SWEETWATER JAZZ BAND

Ore 20.15, 21.45 e 23.15 | Esedra di Marco Aurelio

Con: Michael Supnick (tromba, voce), Sebastiano Forti (sassofono, clarinetto, voce), Sergio Piccarozzi (banjo), Paolo “Bruto” D’Amore (basso tuba), Giovanni Campanella (batteria)

La Sweetwater Jazz Band, diretta dallo showman, cantante e polistrumentista Michael Supnick, riproporrà il repertorio delle orchestre di strada della New Orleans degli anni ’20. Lo stile sarà quello delle piccole formazioni e delle “street parade” che erano utilizzate per feste pubbliche come il “Mardì Gras”, manifestazioni, matrimoni, e anche a scopo pubblicitario, come per l’arrivo o la partenza di un battello, per campagne elettorali o per l’apertura di un nuovo locale.

IACOPO SCHIAVO & DANIELE GRECO DUO

Ore 22.00 e 23.00 | Sala Pietro da Cortona

Con: Iacopo Schiavo (chitarra classica), Daniele Greco (chitarra acustica)

Iacopo Schiavo è specializzato nell’uso della chitarra classica nel jazz, ma le sue collaborazioni musicali lo hanno visto impegnato in diversi campi: dalla musica popolare al pop, fino al flamenco. Vanta collaborazioni con musicisti internazionali di chiara fama ed è attualmente leader del gruppo jazz sperimentale OutAut. Daniele Greco è un chitarrista funambolico di formazione gipsy-jazz e suona in tutta Italia con Eman, Massimo di Cataldo e la band romana VEMM. Il duo eseguirà classici del jazz e del pop internazionale distinguendosi per virtuosismi e ritmiche trascinanti.

DANIELE TITTARELLI & MARCO ACQUARELLI DUO

Ore 20.45 e 22.15 | Salone di Palazzo Nuovo

Con: Daniele Tittarelli (sax alto), Marco Acquarelli (chitarra)

Daniele Tittarelli e Marco Acquarelli sono due talenti riconosciuti della scena jazz italiana.

Artisticamente unito da molto tempo, il duo Tittarelli-Acquarelli si presenterà in scena dopo aver condiviso numerose esperienze musicali: studi, concerti e registrazioni. Durante la serata racconterà una storia musicale basata su composizioni originali e standard della tradizione reinterpretati secondo vari stili: dal jazz bop al cool, dalla musica brasiliana ai poliritmi.

MIX INCONTRIAMOCI AL MUSEO – INCONTRO CON GLI SCRITTORI

A cura di Lorenzo Pavolini

INCONTRO CON VALERIO MAGRELLI | “Il Galata morente”

Ore 20.15 | Sala Pietro da Cortona

“La statua che vediamo, fu ottenuta da un originale bronzeo del 230-220 a.C. circa, composto per l’Altare di Pergamo (oggi a Berlino). Ma chi erano i Galati, a cui San Paolo indirizzò una Lettera considerata addirittura la magna charta della libertà cristiana? E perché, poi, hanno dato il loro nome alla migliore squadra di calcio turca? Proveremo a vederlo”

Valerio Magrelli

INCONTRO CON EDOARDO ALBINATI | “La statua di Marsia”

Ore 21.00 | Sala Pietro da Cortona

“L’impressionante statua antica conservata ai Musei Capitolini mi permette di ripercorrere il mito di questa figura disgraziata e straordinaria, Marsia, il satiro scuoiato da Apollo dopo essere stato sconfitto in una sfida musicale. I temi in ballo sono: subumano, umano e sovrumano, la slealtà degli dei, la sfida tra natura e cultura, cioè tra strumenti a fiato e strumenti a corda, il carattere sanguinario di Apollo, l’immagine dello scorticamento che arriva fino a Michelangelo, alla pittura manierista e barocca e al Cunto di Basile. Nonché la sorprendente lettura in chiave di superamento mistico dei limiti umani che ne dà il I Canto del Paradiso di Dante”

Edoardo Albinati

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE

Domenica 26 novembre ore 11.30

I giovani musicisti di Roma Tre Orchestra saranno protagonisti del concerto gratuito che si terrà domenica 26 novembre alle ore 11.30 presso il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese. Giuseppe Federico Paci, Maria Margherita Paci e Fiorenzo Pascalucci proporranno il concerto dal titolo Il trio romantico con i brani di Beethoven e Brahms.

In programma: L. v. Beethoven: Trio per pianoforte n. 4 in si bemolle maggiore op. 11; J. Brahms: Trio per clarinetto in la minore op. 114

Con: Giuseppe Federico Paci (clarinetto), Maria Margherita Paci (violoncello), Fiorenzo Pascalucci (pianoforte)

Musei Capitolini

Piazza del Campidoglio, Roma

aperti ogni sabato dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23)

Ingresso 1 euro

Piccoli musei a ingresso gratuito

Tutti i week-end di novembre in programma eventi e concerti

Info

Tel 060608 – www.museiincomuneroma.it

