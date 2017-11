“A Casa Nostra”: lo star system raccontato da Annalisa Flori

Dalla purezza dell’abbraccio di Dakota Johnson e Tilda Swinton alla luce divertita che brilla negli occhi acuti di Bernardo Bertolucci: lo star system del mondo dello spettacolo è raccontato in una galleria di ritratti iconici la cui forza è rinchiusa nella sorprendente essenzialità. A Casa Nostra è una selezione di 26 volti famosi che scandiscono i momenti più significativi della brillante carriera internazionale della fotografa Annalisa Flori, che torna al luogo di origine con un regalo fatto della densa e conturbante carica emotiva che scaturisce da sguardi, pose ed espressioni in grado di arrivare senza mediazioni al cuore di chi osserva. I soggetti fotografati appaiono per quello che sono, lontano dal frastuono della celebrità e delle passerelle, svelando sé stessi nell’istante in cui li si guarda.

Grazie al rapporto di collaborazione con l’Amministrazione di Novi Ligure, con Serravalle Designer Outlet e con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), A Casa Nostra, la mostra fotografica di Annalisa Flori sarà inaugurata venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 18.00 presso il Designer Outlet di Serravalle, con un nuovo allestimento: 13 stampe su supporti di grandi dimensioni e un layout aereo che contribuiranno ad aumentare la magia della corrispondenza diretta tra realtà e immagine.

Non è da trascurare l’inedito scopo benefico: la mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 gennaio 2018, giorno in cui sarà bandita un’asta benefica delle opere per finanziare la ricerca contro la sclerosi multipla. Si tratta di una causa importante per la quale l’arte si fa sinonimo di solidarietà, stabilendo i confini allargati di una collettività internazionale che si riconosce negli stessi valori ed è pronta a collaborare per il bene comune. Anche questa, sarà A Casa Nostra.

Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e l’Assessore alla Cultura, Cecilia Bergaglio, si dichiarano “orgogliosi del talento di Annalisa Flori, giovane fotografa di origini novesi, e ancor più del fatto che la sua arte si possa trasformare, in questo progetto congiunto con il Serravalle Designer Outlet, in una causa benefica importante come la ricerca contro la sclerosi multipla”.

Serravalle Designer Outlet si conferma essere promotore e sostenitore della cultura e del suo territorio: oltre a una ricchissima offerta commerciale, infatti, il Centro ospita spesso eventi temporanei attinenti alle diverse sfumature della moda. È in questo contesto che Serravalle Designer Outlet ha deciso di dare vita all’interno del centro alla mostra della nota fotografa Annalisa Flori, per accendere i riflettori sui giovani talenti del nostro territorio che mettono a disposizione la loro creatività per uno scopo culturale e benefico.