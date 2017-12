Salomè da Silva, il ritratto

Salomè da Silva è figliastra di Helmut Berger, ancora marito della madre, Salomè è nata a Roma, figlia dello sport e dell’arte, in quanto nata dalla relazione tra la il padre (ex asso del calcio brasiliano poi passato alla Lazio) Joao Batista da Silva e la madre Francesca Berger.

La protagonista e coautrice dell’opera è Salomè da Silva che debuttò in una Fiction della Rai ‘’Lui e lei’’, con Vittoria Belvedere, Enrico Mutti, regia di L. Mannuzzi (ruolo: protagonista di puntata), la ritroviamo sempre in Rai in vari ruoli, tra i quali 2010: Ho sposato uno sbirro 2, regia di Giorgio Capitani (ruolo: protagonista di puntata), protagonista di cinque corti cinematografici tra i quali ‘’ In itinere’’, regia di Andrea Natale (pluripremiato) per il quale nel 2016 prende la Nomination come miglior attrice protagonista ed unica italiana al Rome Web Awards e ‘’Realtà istantanee’’, regia di Luca Menasci.

In teatro, tra gli altri, debutta giovanissima protagonista con Diego Gullo nel 2002 ‘’Salomè di Oscar Wilde, regia di Diego Gullo; nel 2011 protagonista di Psycoroscopia regia di Francesca Berger .

Testimonial anche di vari commercials tra cui Coca Cola, regia di Greg Jordan, Flector-Bayer, regia di Richard D’Alessio, Samsung Wave 3, regia di Theresa Wingert e nel 2016 anche ACQUA FONTE ESSENZIALE di BOARIO.

Doppiatrice in film come: Doppiaggio/Dubbing Adjustment bureau regia di George Nolfi, Battleship, regia di Peter Berg, Savages, regia di Oliver Stone, Into darkness-Star Trek, regia di J.J. Abrams, Beautiful la fiction.

Ha seguito studi e frequentato corsi in Italia e all’ester, tra i quali: , Seminario di Training e Script Analysis, diretto da Michael Margotta, Cinecampus RomaLazioFilm Commission (Master Tecniche Cinematografiche), e Actor Studio’s stage.

Ha studiato danza classica con Diana Ferrara, Sabrina Mariannetti e tuttora studia allo IALS con Giancarlo Stiscia

Dal marzo 2015 al maggio 2017 sceglie di fare un’esperienza di redazione che la vede anche in video come valletta/microfonica nel ‘’Maurizio Costanzo Show’’.

Dal 12 dicembre 2017 è in teatro con lo spettacolo: #SOCIAL :-) MENTE PERICOLOSA