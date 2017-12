Clarabellina, topo mucca

Clarabellina la topina mucca, docile e curiosa.

ADOTTA UN TOPO MUCCA

Topi Mucca

I topi mucca sono più grandi dei topi “standard”, hanno occhi più sporgenti, pelo morbido e forma del corpo meno affusolata. Essendo africani devono ridurre al minimo la dispersione di liquidi quindi urinano poco. Le colorazioni sono poche, in genere sono agouti il classico “marrone topo”, o piebald (pezzato) agouti e bianco, cinnamon e bianco o amber e bianco. È possibile far convivere esemplari di sesso maschile purché siano cresciuti insieme. Non sono difficili da addestrare. I nostri non mordono non mordono e sono abituati al contatto umano, ma non si fanno toccare senza sfuggire un po’. Hanno un movimento a scatti imprevedibile quindi bisogna far attenzione a manipolarli.

Mangiano dai semi, alla frutta, ai cereali, ai piccoli insetti… sono praticamente onnivori.