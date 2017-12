ALEXIA protagonista del CAPODANNO su CANALE 5

Non è solo impegnata in giro per l’Italia e per il mondo con i suoi concerti ma è anche richiestissima in tv. Alexia sarà protagonista di Capodanno in Musica, la serata-evento che si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e che verrà trasmessa in diretta su Canale 5 (e in contemporanea anche su Radio 105, R101 e Radio Subasio), il 31 dicembre dalle ore 21.00.

L’artista spezzina, una delle voci più belle e potenti del panorama italiano, accompagnerà il pubblico presente e quello da casa nei festeggiamenti di questo Capodanno, travolgendolo con il suo stile unico in cui energia, grinta e dolcezza si intrecciano in modo inconfondibile. Alexia eseguirà brani dal suo repertorio e canzoni tratte dall’ultimo album “Quell’altra”, il tredicesimo della sua carriera, frutto di una ritrovata libertà espressiva e di un “riprogettarsi” a 50 anni: “Adesso ho un’idea elastica della vita e dell’età – racconta Alexia – penso che il cambiamento possa arrivare in ogni momento, basta coglierlo, scegliendo tra le infinite chance della vita”.

Alexia è nel pieno dei festeggiamenti per il suo ventennale di carriera, una carriera iniziata giovanissima e fatta di successi e numeri da capogiro (ha venduto 5 milioni di album in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino): un voluminoso diario di bordo costellato di immagini, ricordi, e di una straordinaria serie hit nazionali e internazionali.

